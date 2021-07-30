AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas ilçesinde çıkan orman yangınları bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas ilçesinde çıkan orman yangınları bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, ilk olarak Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda çıkan ve ekiplerce kontrol altına alınan alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını alanına geçen Yıldırım, burada soğutma çalışmalarını yürüten ekiplerle bir süre görüştü, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı.

Binali Yıldırım'a, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik'in de aralarında olduğu heyet eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Manavgat'taki yangınla ilgili belediye başkanından halka çağrı: Bu bir savaş
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Bergüzar Korel Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milas'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 23:58:49. #1.14#

title