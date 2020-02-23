AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Viranşehir Belediyesine ziyaret

23.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.



AK Parti ilçe kongreleri ve bir dizi ziyarete katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programların ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın Viranşehir Belediyesine yaptığı ziyarete, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar eşlik etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek, Belediye Meclis üyeleri ve partililer karşıladı.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'nin de katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediyenin çalışmaları, ilçe tarihi ve yapılacak projelerle ilgili Yılmaz'a bilgi verip, projeler için destek istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı konuşmada, 20 yıl aradan sonra Viranşehir Belediyesini ak belediyecilik ile tanıştıran Başkan Salih Ekinci ve ilçe halkını tebrik ederek, Viranşehir halkına mahcup olmamak için ellerinden gelen desteği ve gücü ilçe belediyesine sunacaklarını söyledi.



Hükumetin Viranşehir'e çok büyük yatırımlar yaptığını hatırlatan Yılmaz, "İnşallah bu hizmetler yerele de yansır" dedi.



Ak belediyeciliğin ilçeye mutlaka fark ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, hedeflerinin bütün şehirleri yatırım ve hizmetlerle güzelleştirmek olduğunu kaydetti.



Yapılan konuşmaların ardından Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür hediyesi takdim etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA