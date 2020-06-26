AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Sakarya milletvekillerinden Vali Kaldırım'a ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Sakarya milletvekillerinden Vali Kaldırım'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya milletvekilleri Vali Çetin Oktay Kaldırım'a ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve Sakarya milletvekillerinden Vali Kaldırım'a ziyaret
26.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya milletvekilleri Vali Çetin Oktay Kaldırım'a ziyarette bulundu.

Yavuz ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu'nu makamında kabul eden Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yavuz ve beraberindekiler de Vali Kaldırım'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

Manşet

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