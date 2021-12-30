AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Usta, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Usta, fotoğrafları tek tek inceleyerek, spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması" ve haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Usta, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafların hepsi çok emek verilerek ve kendi alanında o çabayı göstererek çekilmiş. Hayatın içinden yaşadığımız anları bize unutturmayacak ve tarihe not düşecek fotoğraflar hepsi. O yüzden ben seçerken epey zorlandım. Bir seçim yapmak gerektiği için birer tane seçtik. 67 fotoğraf gösterdiniz, hepsi çok kıymetli ve başarılı fotoğraflar. Emeği geçen, çaba sarf eden tüm kardeşlerimize teşekkür, tebrik ediyorum. Umarım her sene daha iyi, daha güzel dünyanın fotoğraflarını, haberlerini, yaşam öykülerini, daha mutlu haberlerini fotoğraf karelerine yansıtmak nasip olsun."