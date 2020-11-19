AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

19.11.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir. Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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