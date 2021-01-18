AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan aşı tavsiyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan aşı tavsiyesi

18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan aşı tavsiyesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Randevusu gelen, hekimi tarafından çağırılan her hemşehrimizin ihmal etmeden vaktinde aşısını yaptırmasını arzu ediyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Randevusu gelen, hekimi tarafından çağırılan her hemşehrimizin ihmal etmeden vaktinde aşısını yaptırmasını arzu ediyorum." dedi.

Konya'nın Ilgın ilçesine gelen Usta, restorasyon çalışmaları tamamlanan Ulu Cami, Ilgın 100 Yataklı Devlet Hastanesi'ni gezdi, Ilgın Sağlık Müdürlüğü, AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı ve Ilgın Belediyesi'ni ziyaret etti.

Usta, Ilgın ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığını ziyaret ederek göreve gelen Başkan Ömer Apil'e hayırlı olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Yönetim kurulu üyeleriyle ilçeye ilişkin istişarelerde bulunduklarını anlatan Usta, "Ilgın'da güzel bir uyum içerisinde çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Ilgın için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ederek, 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Ilgın için planladığımız projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Yıllardır tadilat aşamasında olan Ulu Cami'yi ziyaret ettik. Ilgınlıların tarihi bir mekanda ibadet etmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hastane ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü de ziyaret ettik. Aşılama işlemleri başladı. Şu an için Ilgın'da aşı olmamış sağlık çalışanımız yok. İnşallah en kısa süre içerisinde de vatandaşlarımızın randevu sistemiyle aşılamaları başlayacak. Buradan hemşehrilerimize şunu özellikle ifade etmek isterim, randevusu gelen, hekimi tarafından çağırılan her hemşehrimizin ihmal etmeden vaktinde aşısını yaptırmasını arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da Usta'nın Ilgın'a yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Can Yaman İrem Derici Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Arda Turan Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan aşı tavsiyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:47:51. #1.14#
title