AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, Stk'larla Bir Araya Geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Niğde'de sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Niğde Valiliği, Niğde Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından bir otelde sivil toplum örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum örgütlerine kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür eden Karacan, "Bugün burada Niğde'nin sorunlarını konuşmak için bir araya geldik. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Bize Niğde'nin sorunlarını bildireceksiniz ki bizlerde Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bu sorunları ileteceğiz" dedi.



Toplantıya AK Parti Niğde Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, STK temsilcileri katıldı. - NİĞDE