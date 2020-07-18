Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
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Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra 3-4 farklı anket yaptıklarını belirterek hepsinde de vatandaşlardan yoğun destek gördüklerini söyledi. Hamza Dağ, "AK Partililer ve MHP'liler %90'ın üzerinde bir oranla kararı destekliyor" dedi.

18.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:47

AK Parti Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bir kahvaltı salonunda bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin vatandaşlar tarafından destek gördüğünü söyledi. Yaptıkları anketin sonucunu paylaşan Hamza Dağ, Ayasofya'nın cami olmasına; AK Parti'den ve MHP'den %90'ın üzerinde destek geldiğini söyledi. Dağ, "CHP'liler %40, İYİ Partililer %50-55, HDP'lilerin de %60-65 arasında bu konuya destek verdiğin gördük. Yani milletimiz istiyor" şeklinde konuştu.

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Vatandaşların ne kadarı destekledi?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK PARTİ'DEN AYASOFYA ANKETİ

Dağ, geçen hafta çok kritik bir kararın alındığının altını çizerek, Ayasofya'nın ibadete açıldığını hatırlattı. 24 Temmuz'da cuma namazıyla Ayasofya'nın cami olarak faaliyete devam edeceğini anlatan Dağ, "Diyanet İşler Başkanlığı ve vakıf yönetimi bu konuda herkes kendi alanında çalışmalarını yürütecek. Büyük bir kesimin çocukluk, gençlik, ileriki yaşlar hayalidir. Bu konudaki durum toplumun büyük bir kesimi açısından ciddi bir yaraydı. Bunu gidermek hususunda toplumdan bize talepler çokça geliyordu. Aşama aşama sabrederek bu konuda nihayete ulaşmış olduk" dedi.

"VATANDAŞLAR CAMİ OLMASINI DESTEKLİYOR"

Ayasofya'yla ilgili verilen kararın egemenlik hakkı olduğunu belirten Hamza Dağ, "Uluslararası toplumda söylenen sözlerin bu konu itibariyle bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi söz konusu değildir. Milletimiz ne diyor biz ona bakıyoruz. Ayasofya tartışma konusu olduğundan bu yana biz 3-4 defa anket yaptık. 29 Mayıs günü Ayasofya'da Fetih Suresi okuttuk. Bunu topluma sorduk. Dedik ki bu Fetih Suresinden haberiniz oldu mu ve destekliyor musunuz? Yine Ayasofya'nın ibadete açılması konusu tartışılıyor. Bunu destekliyor musunuz? İlk soruya yüzde 80 küsür 'evet bundan haberim var' dedi. O yüzde 80'inde yüzde 70'i 'Fetih Suresinin okunmasını doğru buluyorum.' dedi. Ayasofya'nın ibadete açılmasını destekliyor musunuz? sorusuna da yüzde 71 'evet ibadete açılmasını destekliyorum.' dedi. Bizim oturduğumuz taban belli. AK Partililerin yüzde 90'ın üzerinde, MHP'lilerin yüzde 90'ın üzerinde buna destek verdiğini, CHP'liler yüzde 40, İYİ Partililer yüzde 50-55, HDP'liler de yüzde 60-65 arasında bu konuya destek verdiğin gördük. Yani milletimiz istiyor" diye konuştu.

Dağ, milletin bu konuda içinde ukde kaldığını ve millete bakarak böyle tarihi bir hamlenin hayata geçtiğini, 10 yıllar boyunca konuşulacak bir karara hep birlikte tanıklık ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var

Kaynak: İHA

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