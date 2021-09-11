AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AA / Veysel Altun - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, fındık üretiminde Samsun'un Türkiye'de 2'nci şehir olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, fındık üretiminde Samsun'un Türkiye'de 2'nci şehir olduğunu bildirdi.

Karaaslan, Salıpazarı ilçesinde Ziraat Odasını ziyaret ederek burada fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Fındık üretimi ve fındığın kalitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Karaaslan, "Fındık üretiminde Samsun Türkiye'de 2'nci şehirdir. Fındık üretiminde Türkiye'de Giresun'dan sonra geliyoruz. Birinciliğe de oynayabiliriz. Dolayısıyla birinciliğin de hakkını verecek bir kaliteli üretimi de beraberinde getirmek durumundayız. Sadece sayısal olarak değil aynı zamanda nitelik olarak da daha iyi olmalıyız." dedi.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise fındık veriminin daha yüksek olabileceği uygulama bahçesi yaptıklarını ve üreticileri bu bahçelere davet ettiklerini belirterek "En zor ikna olan kesim çiftçilerimizdir. En büyük hayalim her 3 köyün ortasına birer dönüm örnek bahçe kurmak ve bu bahçeleri çiftçilerimizin görmesidir. Çiftçilerimiz bu bahçeleri gördüğünde ikna olup kendi bahçelerinde de daha verimli olan yöntemleri uygulayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ardından Karaaslan, esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri
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