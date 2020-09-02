Ak Parti Gençlik Kolları'nda nöbet değişimi
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Ak Parti Gençlik Kolları'nda nöbet değişimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev süresi dolan Ali İhsan Kuşdemir, görev hizmet bayrağını Yusuf Can'a teslim etti.

Ak Parti Gençlik Kolları'nda nöbet değişimi
02.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:57

Kütahya'nın Simav ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nda görev süresi dolan Ali İhsan Kuşdemir, görev hizmet bayrağını Yusuf Can'a teslim etti.

Devir teslim törenine Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Kütahya Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve teşkilat mensupları katıldı.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat "AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Ali İhsan Kuşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, veda programında bir araya geldik. Samimiyet ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve başlayan Yusuf Can'a başarılar diliyoruz. Ak Parti'de vedalar bir son değil, yeni bir başlangıçtır" dedi.

Ak Parti Simav Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Can, devraldığı hizmet bayrağını daha ileri taşıyacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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