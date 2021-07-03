AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu
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AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu.

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehmet Akif Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda partili gençler tarafından karşılanan Güdek, Yürütme Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası partili gençlerden Livanur Bulut'un doğum gününü kutlayan Güdek, ardından Abdi Ağa Konağı'nda mahalle ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Güdek, daha sonra AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ile "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Güdek, "İnşallah sizlerle birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. 2023'te çok önemli bir seçime gidiyoruz. AK Parti Sivas Gençlik Kolları, bugünden 2023 seçimlerine hazır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu
AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu
AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu
AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Güdek, Sivas'ta gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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