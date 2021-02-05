AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Büyükgümüş, Denizli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, gençliğin enerjisini, dinamizmini siyasi oyunlara alet etmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Büyükgümüş, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, millete ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacak fikirlerle kadrolarını güncelleyeceklerini ve yola devam edeceklerini belirtti.

Gençlerin sahip çıktığı dava, ideal ve fikirlerin başarıya ulaştığına dikkati çeken Büyükgümüş, "AK Gençlik varsa her şey yolundadır. Siz sahaya sahip çıktıkça, Anadolu'nun değerleri ile siyaset yaptıkça, kendinizi geliştirdikçe, ülkemizde ve mazlum coğrafyada her şey yolunda olacak, haince milletimize pusu kurmak isteyenler berbat olacak." dedi.

Büyükgümüş, ülkenin geleceği için gençlik teşkilatlarına önemli görev düştüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Gençlerin enerjisini sömürerek bu millete kumpas kurmak isteyenlerin önüne geçeceğiz. Onların gençlikle falan bir derdi yok, bizim fikirlerimizle, heyecanımızla, ideallerimizle bir derdi yok. Nedir önemsedikleri? 'Gençliğin enerjisini, gençliğin dinamizmini sömürelim, kendi ufak siyasi oyunlarımıza payanda edelim.' Türkiye'nin her köşesinde güçlü teşkilatlarımızla asla buna müsaade etmeyiz ve milletimize karşı kumpas kurmak isteyen zihniyetler birer birer bertaraf olur."

Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa çağrısı" ile başlayan süreçte hukukta ve ekonomideki gelişmelerle gençlerin geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.

Kongrede, AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığına Osman Nuri Nazlıer yeniden seçildi.

Kongreye AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu