AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş, "Recep Tayyip Erdoğan'ı Bizim Ayakta Tutmamamız Gerekiyor"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş, "Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamamız gerekiyor"SİVAS - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş yedi düvelin bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmeye çalıştıklarını belirterek,"Dik duran dünyada ki mazlumların umudu...
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ecertaş, "Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamamız gerekiyor"
SİVAS - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş yedi düvelin bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmeye çalıştıklarını belirterek,"Dik duran dünyada ki mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamamız gerekiyor" dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Tarihi Buruciye Medresesi önünde düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen "Tarihin Gölgesinde 15 Temmuz'u konuşuyoruz" programına katıldı. Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Program Sivas Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı. Programda konuşan Ecertaş,"Bu millet devletine sahip çıktı ya, polisinden askerinden önce koştu ya, 'ben bu ülke de bir daha darbe yaptırmam' dedi ya, oradaki gençler 27 Mayıs'ı dedelerinden dinlediler, 12 Eylül'ü babalarından dinledi, hepimiz belgesellerle biliyoruz darbeyi. Hiç tahmin edemediler gençlerin sokağa çıkıp tankların üzerine yürüyeceğini" dedi.
Ecertaş dış güçlerin Türkiye'ye diz çöktürme emelinde olduklarını ifade ederek,"Şuanda yedi düvel bir araya gelmiş, Türkiye'ye ve onun başında ki lidere diz çöktürme peşinde. Bakmayın Katar krizine, başka krize bunlar hep Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresini saran, bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı diz çöktürmeye çalışanlardır. Bu noktada Suriye'de olanlar da, Katar'a yapılanlar da, Mısır'da yaşananlar da ne olursa olsun bizim burada gördüğümüz bir tane tablo var, dik duran dünyada ki mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamamız gerekiyor. Bu milletin gücü her zaman onu ayakta tuttu, inşallah tarihte ilelebet de bundan sonra bu millet Recep Tayyip Erdoğan gibileri ve onun davasını muzaffer kılacaktır" diye konuştu.