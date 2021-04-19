AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Gediz'in çehresini değiştirecek ve termal turizm alanında marka haline gelecek olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Akçadurak, Başkan Erkan, AK Parti Gediz Ailesi ve Meclis Üyeleri yetkililerden bilgi alarak fikir alışverişinde bulundular.

Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap inşaatlarının planlanan sürede devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Gediz Termal Tatil Köyü 1. Etap projesi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında erkek ve bayan hamamları, aquapark, camii, restoran ve ticaret alanları inşaatlarını belirlenen sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gediz Belediyesi olarak Termal turizmde marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yürütülen çalışmalara ek olarak, mevcut tesislere nicelik ve nitelik kazandıklarına dikkat çeken Başkan Akçadurak, "Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap inşaat çalışmaları tamamlandığında Ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme
AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:09:58. #1.15#

title