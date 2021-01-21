AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan yangında iş yerleri zarar gören esnafa ziyaret
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan yangında iş yerleri zarar gören esnafa ziyaret

21.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:30
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak'tan yangında iş yerleri zarar gören esnafa ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi'nde (GATEM) çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Gıda Toptancıları Sitesi'nde (GATEM) çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ile birlikte önceki gün GATEM'de bir gıda deposunda çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşan iş yerlerinde incelemelerde bulundu ve esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemelerinin ardından GATEM Başkanı Bayram Kumluca ile bir araya gelen Bakbak, yangının elektrik panosundan çıkan kıvılcım neticesinde çıktığını belirterek, "Bir afet yaşandı ama itfaiyemizin köpükle müdahale etmesi sonucunda kontrol altına alındı. Yayılma tehlikesine dair önlem alınarak hızlı bir şekilde soğutma işlemi gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması ve yayılma tehlikesine dair önlem alan başta İtfaiye Daire Başkanımız Cafer Yılmaz ve tüm ekibine şükranlarımı iletirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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