AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'den Bayram Mesajı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, mesajında içerisinde pek çok güzellik ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın bereketini, huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı ve bu günlerin müstesna günler olduğunu ifade etti.

Milletvekili Uzer, Kurban Bayramı'nın barışın, esenliğin, birlik içinde duanın, yakarışın bayramı olduğunu belirterek, "Bu bayram bir taraftan bizi Rabbimize yakınlaştırırken bir taraftan da insanlığımıza anlam ve derinlik katmaktadır. Kurban, muhtaçların yoksulların gariplerin kimsesizlerin yüzünü güldürmek, bayram yapamayanları bayram sevincine ortak etmektir. Bayramlar birlik ve beraberliğin pekiştiği günlerdir. Kurban, bizlere her şeyden önce sorumluluğumuzu hatırlatır. Hayatın koşuşturmasında unuttuğumuz değerleri yeniden tekrar gözden geçirmemize vesile olur. Son günlerde ülkemiz üzerinde yaşanan ekonomik gelişmelere de birlik ve beraberlik içerisinde, dik durarak cevap vermeli, ülkemizi yıl 12 ay 365 gün bayramlar tadında yaşayan yer haline getirmeliyiz. Filistin'de Irak'ta Suriye'de kısacası mazlumların olduğu İslam coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize, kurumlarımız ve STK'lar vasıtasıyla hediye edeceğimiz her kurban, insanlığın kardeşliğin ölmediğinin, insafın, merhametin bitmediğinin göstergesi olacaktır. Aziz milletimizin yardımseverliğinin göstergesi olan kurbanlar çaresize 'Biz varız', muhtaca 'Seninleyiz' ve yoksula 'Beraberiz' anlamına gelecektir. Bu vesile ile eşsiz fedakarlıklarını bu vatan, bu millet var oldukça unutmayacağımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlık sıhhat ve şükranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramı'nın İslam Alemine, ülkemize, milletimize Gaziantepli hemşehrilerimize ve bütün insanlığa barış huzur ve mutluluk getirmesini Rabb'imden diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP