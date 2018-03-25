AK Parti Foça Gençlik Kolları, Asker Adaylarını Uğurladı

AK Parti Foça Gençlik Kolları üyeleri, vatani görevini yapmak üzere ilçeden ayrılan gençler için veda pikniği düzenledi.

Yenifoça'da düzenlenen piknikli toplantıya askere gidecek gençlerin yanı sıra, AK Parti Foça İlçe Başkanlığına atanan İrfan Çalışkan, ilçe yönetiminden Fatma Tilki ve Ferdi Baydaroğlu ile kalabalık üye grubu katıldı.

AK Parti Foça İlçe Başkanı Çalışkan ve yönetimi, vatani görevini yapmak üzere askere giden tüm gençlerin sağ-salim bu görevini yerine getirmesi için duacı olduklarını ifade ederek, gençlere hayırlı teskereler diledi. Yemekte askerler için dua edildi, yemeğe katılanlar askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - İZMİR