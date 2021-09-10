AK Parti Ergani İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çelik, esnafı ziyaret etti

AK Parti Ergani İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahsun Çelik ve yönetim kurulu üyeleri esnafı ziyaret etti.

AK Parti Ergani İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahsun Çelik ve yönetim kurulu üyeleri esnafı ziyaret etti.

Beraberindeki partililerle Milli Egemenlik ve Ziya Gökalp Caddesindeki esnafı ziyaret eden Çelik, talep ve önerileri dinledi.

Çelik, esnaf ve vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinlediklerini kaydeden Çelik, "Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların sorunlarını çözmek için hep birlikte, el ele vererek çalışıyoruz." dedi.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çelik ve partililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar