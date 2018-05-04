AK Parti Elazığ Milletvekili Serdar'dan Vali Toprak'a Ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti.

Milletvekili Serdar, beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Halil İbrahim Elagöz ile geldiği kentte Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Serdar'a ziyaretinde, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür de eşlik etti.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin de Vali Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Devlet Destekleri ve Uygulamalarına ilişkin toplantıya katılmak üzere kente gelen Şahin, ziyaret ettiği Toprak ile görüştü.

Toprak, kentte düzenlenecek söz konusu toplantının önemli ve faydalı olacağını dile getirdi.

Şahin ise, Bakanlığın destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel düzenlemelerin yerinde anlatılması ve ihracatçı firmaları ilgilendirecek başlıklarda etkin bilgilendirme yapılması amacıyla bazı firmaları yerinde ziyaret edeceklerini söyledi.

Şahin, toplantıda firmalara, ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telefi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, bakanlıkça yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri konularında bilgilendirmede bulunacaklarını aktardı.

Ardından Şahin, Toprak'a Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan "Devlet Yardımları Rehberi" adlı kitabı takdim etti.