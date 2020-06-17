AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan geçmiş dönem il başkanlarına ziyaret AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, geçmiş dönem il başkanları ve belediye başkan adaylarını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, geçmiş dönem il başkanları ve belediye başkan adaylarını ziyaret etti.

İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geçmiş dönem il başkanları Recai Kocaşlı, Müjdat Kahve, Ayhan Demir, İlyas Akmeşe, Yasemin Meral ve Nesim İba'yı ziyaret ederek destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Merhum il başkanı Ali İhsan Gürkaynak da kabri başında dualarla anıldı.

İba ve beraberindeki heyet, Edirne belediye başkan adayları Prof. Dr. Ahmet Günşen, avukat Koray Uymaz ve Mustafa Hatipler ile de bir araya gelerek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğu gibi her aşamada istişare ile hareket eden bir parti de olduğunu belirten İba, "AK Parti, birliğin ve beraberliğin adresidir. Birlik ve beraberlikle geleceğe yürüyen bir kadro hareketidir. Tüm teşkilatımızla bir ve beraber olacağız. Geçmiş dönem il başkanlarımıza vermiş oldukları destek ve hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA