AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe: "Bu, Edirne halkına yapılan bir zulümdür"

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, "Bu Edirne halkına yapılan bir zulümdür. Hem iki ay önce indirim konusunu komisyona sevk edeceksiniz hem de iki ay sonra yüzde 18 zam isteyeceksiniz." dedi.

Akmeşe, belediye meclis üyeleriyle birlikte il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında görüşeceği şehir içi ulaşım zammı önerisine AK Parti Belediye Meclis Grubu olarak ret oyu vereceklerini söyledi.

AK Parti grubu olarak haziran ayındaki toplantıda şehir içi ulaşımla ilgili indirim önergesi verdiklerini hatırlatan Akmeşe, "Özellikle öğrencilerle ilgili bir indirim önergesi vermiştik. O günde mutlu olmuştuk. Bu konunun görüşülmesi için oy birliğiyle komisyona sevk edilmişti. Maalesef beklentimiz boş çıktı. Yarın yapılacak meclis toplantısı öncesi toplanan komisyonda Edirne Şehir Ulaşım Sistemi (ETUS) için zam kararı alındı AK Partili komisyon üyemizin şerhine rağmen." dedi.

Edirne'de ulaşımın ETUS'un tekeline girdiğini savunan Akmeşe, yapılmak istenen ulaşım zammının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Edirnelilerin ve öğrencilerin sesine kulak versinler"

Önemli olanın Edirne halkının menfaati olduğunu dile getiren Akmeşe, şöyle devam etti:

"Ben yarın yapılacak toplantıda CHP ve İYİ Partili üyelerin bu karara evet oyu vereceklerini inanmıyorum. Eğer evet derlerse bu zamma kendi kendilerine ikilem içinde kalmış olurlar. Lütfen Edirnelilerin ve öğrencilerin sesine kulak versinler. Zaten Edirne ulaşımda en pahalı illerin başında geliyor.

Bizim talebimiz 1 lira 81 kuruş olan öğrenci fiyatının 1 lira 25 kuruşa düşürülmesiydi. Ancak komisyondan geçen ve yarın gündeme gelecek karara göre 2 lira 54 kuruş olan tam bilet 3 liraya yükseltilecek. Nakit binişte 3 liradan 3 lira 50 kuruşa çıkacak. Bu, Edirne halkına yapılan bir zulümdür. Hem iki ay önce indirim konusunu komisyona sevk edeceksiniz hem de iki ay sonra yüzde 18 zam isteyeceksiniz. Yarın zam önerisi geçerse bir yıl içinde 3 defa zam kararı alınmış olacak. Buna karşılık servis araçlarına senede bir kez makul bir zam yapılıyor. Batan ETUS, Edirnelilerin üzerinde bir kamburdur."

"Bu işe izin veren Edirne Belediyesi ve ticaret odaları uyuyor"

Akmeşe, bir gazetecinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan indirim çadırıyla ilgili sorusunu ise, "Bu işe izin veren Edirne Belediyesi ve ticaret odaları uyuyor. Böyle bir ihtiyaç varsa bu yatırımı biz niye yapmıyoruz. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çadırda Edirneli esnaf dışında kimseye izin verilmeyeceğini söyledi. Ben gittim gezdim ve sadece bir tane Edirneli esnaf gördüm. Edirne dışından esnaf çadırda satış yaparsa çadırı kapatırım demişti. O zaman gitsin şimdi kapatsın." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA