AK Parti E-temayül ile 6 Ton Kağıttan Tasarruf Etti

başvuru ve e-temayül sayesinde 6 ton kağıttan tasarruf ettiklerini söyledi.

AK Parti Samsun teşkilatında temayül heyecanı yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan temayül yoklaması ilk kez kağıt kullanılmadan e-temayül şeklinde gerçekleştirildi. Teşkilat mensupları temayül kararlarını elektronik sitem üzerinden genel merkeze yolladı.

Temayül yoklaması öncesinde konuşan AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Bölge Koordinatörü ve Temayül Komisyon Başkanı Bülent Yağmur, "31 Mart 2019'da yerel seçimler yapılacak. AK Parti'nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmesi için bu seçimlerde ve saha sonrasında da çok çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşarak partimizin, belediyelerimizin hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. AK Parti gönül partisidir, biz insanlarımızın gönüllerine dokunduk. 16 yıldır milletimizin gönlüne dokunarak hizmet veriyoruz, bundan sonra da öyle yapacağız. Bugün de ilk defa elektronik teşkilat temayülümüzü gerçekleştireceğiz. Biz, teknolojinin ve gelişimin partisiyiz. Aday adaylığı başvurularını elektronik başvuru şeklinde aldık. Yani internete bağlanan her kardeşimiz her yerden aday adaylığını başvurusunu yapabildi. Ön başvurularını yapan arkadaşlarımız, bunların çıktısıyla beraber, il ve ilçe teşkilatlarına girerek başvurularını tamamladılar" dedi.

"E-temayül ve e-başvuru sayesinde 6 ton kağıttan tasarruf ettik"

Elektronik siteme geçişle birlikte kağıttan ve zamandan tasarruf ettiklerinin altını çizen Yağmur, "Elektronik teşkilat temayülüyle bilgisayar sistemi üzerinde temayülümüzü gerçekleştireceğiz. Sistemimizi salona kurduk. Oy kullanacak teşkilat mensupları sistemin başına geçtiğinde ilk olarak anketi tamamlayacaklar. Ondan sonra da belediyede görev yapmasını istediğiniz 2 ismi yazabileceksiniz. E-başvuru ve e-temayül bize çok önemli şeyler kazandırdı. İşlemlerimiz böylece çok hızlandı. Böylece hem zamandan hem de kağıttan tasarruf ettik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda e-başvuru ve e-temayül sonucunda 6 ton kağıt tasarrufu sağladık. Bu da bizim için önemli bir kazanımdır. 30 adet bilgisayarda e-temayül işlemi çok seri bir şekilde gerçekleşecektir" diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, temayülün hayırlı olmasını diledi.

Samsun'daki temayül yoklamasına ayrıca AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, mevcut belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. - SAMSUN