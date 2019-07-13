AK Parti Düzce teşkilatından Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zeybek konuklarıyla yakından ilgilenerek Afyonkarahisar hakkında bilgi verdi. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve AK Parti Düzce İl Teşkilat Başkanı İbrahim Canpolat ise Başkan Zeybek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA