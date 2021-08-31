AK Parti Diyarbakır il başkanı Aydın, kentin kalkınması için istişarelerini sürdürüyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kentin kalkınması için harekete geçti, siyasi parti ve STK'larla bir araya gelen Aydın, hem kurumlara iadeyi ziyarette bulundu hem de kenti kalkındırmak için yapılması gerekenleri konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kentin kalkınması için harekete geçti, siyasi parti ve STK'larla bir araya gelen Aydın, hem kurumlara iadeyi ziyarette bulundu hem de kenti kalkındırmak için yapılması gerekenleri konuştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, DESOB, DTSO, TÜGVA, Diyarbakır Barosuna giderek yetkililerle bir araya geldi. Kentin sorunları için siyasi parti ve STK'larla bir araya gelen Başkan Aydın, hem kurumlara iadeyi ziyaret gerçekleştirdi hem de gittiği kurumlarda sorunların çözümü ve kentin kalkınması için görüşmelerde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı