AK Parti Develi İlçe Teşkilatı Ocak Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

Ak Parti Develi İlçe Teşkilat Ocak ayı meclis toplantısını yaptı.



Toplantıya Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplantıda Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan, "Biz 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde ilk kez seçilecek başkanımızı en az yüzde 50.1'lik hedefe çıkan bu yolda nasıl yüzde 60, yüzde 70'i yakalarız bunun çabası içindeyiz. Bu seçimin önemi sadece ülkemiz için değil İslam coğrafyası için de önemli. BM Genel kurulunda liderimiz dünya 5'ten büyük derken, ABD'ye dünyayı parayla satın alamayacağını bir kez daha öğretti" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Kentsel dönüşüm çalışmamız ileriki günlerde başlayacak. Belediyecilik anlayışında bu iş benim, o iş başka kurumun işi demiyoruz. Ağabey kardeş gibi her konuda Yönetim Kurulumuz ve ilçe başkanımız ve de belediye meclisi ile ortaklaşa çalışıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardında Başkan Cabbar'ın soruları cevapladırmasının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ