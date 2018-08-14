AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, döviz piysasındaki hareketlilikle ilgili "İnşallah bunu da aşıp emperyalistlere ve onların uşaklarına ağır bir ders daha vermiş olacağız." dedi.

Tin, partisinin İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet etme sürecinde ortaya koyduğu çalışmalarda kadınların rolünün asla görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti'nin, ülkeyi her alanda ileriye taşıdığını dile getiren Tin, şunları kaydetti:

"Ortaya koyduğu cesaret ve atılımlar sayesinde hemen her alanda tarihi başarılara imza attı. Türkiye'yi daha da güçlendirdi. Dünyanın dört bir yanında saygı duyulan bir ülke konumuna ulaşan Türkiye, yerli ve milli büyümenin kapılarını AK Parti ile daha da açtı. AK Parti'nin ortaya koyduğu hamleler sayesinde Türkiye üretim üssü haline geldi. Dünyanın hemen hemen her yerine gerçekleştirdiğimiz yerli ürünlerimiz ile ihracatımız rekor üstüne rekorlar kırdı. Devrim niteliğinde yapılan icraatlar sayesinde Türkiye kabuğunu kırarak yeni bir yükseliş ve büyüme dönemine kavuştu. Milletimiz AK Parti iktidarıyla yaşam kalitesini artırdı. Geleceğe olan inancını ve güvenini tazeledi. AK Parti'nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu başarı ise şehirlerimizin modern ve yaşanabilir kentler olması ve vizyon şehirler statüsüne ulaşması konusunda önemli bir rol oynadı."

Tin, AK Parti'nin her dönem büyük saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin güçlü Türkiye yürüyüşünü durdurmak için her yola başvurdular. Hatta iktidarın düşmesi için vatanın düşmesini bile göze aldılar. Ülkemizde Gezi olaylarıyla sosyal darbe, 17 Aralık'ta yargı darbesi, 25 Aralık'ta ekonomik darbe, 7 Haziran seçimleriyle siyasi darbe, 15 Temmuz'da askeri darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Şimdi de son olarak ağır bir ekonomik saldırı ve tehdit ile dolar üzerinden bugüne kadar başaramadıkları darbe girişimlerini ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Türkiye tarih boyunca hep zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdi. Ağır saldırılara maruz kaldı. Ancak her saldırıyı başarıyla uzaklaştırmayı başardı. İnşallah bu son saldırı ve tehdidin de üstesinden gelecek dirayet ve güce sahibiz. İnşallah bunu da aşıp emperyalistlere ve onların uşaklarına ağır bir ders daha vermiş olacağız."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak da Milletvekili Şahin Tin'e toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.