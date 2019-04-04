AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

"YASADA İTİRAZ HAKKI VAR"

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında itiraz sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki iptal oylarla ilgili konuşan Özel, "Bir yanlışlık varsa itirazımızı her seçim kullanıyoruz. Seçimi yöneten il, ilçe seçim kurullarıdır. CHP'nin, İP'in, MHP'nin de itirazları var. Hemen mazbatamı verin diyorlar, yasada itiraz hakkı var." dedi.

"BOŞ TUTANAKLARA İMZALAR ATILDIĞINI BİLİYORUZ"

Sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili konuşan Özel, "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz." dedi.

"19 BİN OY FARKI VAR"

Oy sayımıyla ilgili de son bilgileri veren Özel, "Şu anda 19 bin oy farkı var, 29 binden düştü." dedi.

"OYLARIN TAMAMI SAYILIRSA..."

Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.