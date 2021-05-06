AK Parti'den "Ruhsar Pekcan yargılanacak mı?" sorusuna yanıt: Yanlış yapana gereğini yaparız
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AK Parti'den "Ruhsar Pekcan yargılanacak mı?" sorusuna yanıt: Yanlış yapana gereğini yaparız

AK Parti'den 'Ruhsar Pekcan yargılanacak mı?' sorusuna yanıt: Yanlış yapana gereğini yaparız
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşine ait şirketinin bakanlığa el dezenfektanı sattığı medyaya yansımış ve büyük tepki toplamıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili kendisine yöneltilen "Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz" ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"BİZİM DURUŞUMUZ BELLİ"

Bir gazetecinin "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusuna Turan şu yanıtı verdi:

"Bizim duruşumuz bellidir. AK Parti'yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır. Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz. Buna ilişkin Pekcan açıklamalarını yaptı. Gerekli kurumlar değerlendirecektir. O karar kendilerinin"

NE OLMUŞTU?

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, eşine ait şirket bakanlığa el dezenfektanı sattığı medyaya yansımıştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise satışın, piyasa fiyatı altında olan bir satış olduğunu savunuldu. 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Pekcan görevden alınmış ve yerine Mehmet Muş getirilmişti. Muhalefet partileri ise; Pekcan'ın yüce divanda yargılanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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