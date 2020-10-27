AK Parti'den Ödemiş Belediyesine 500 gün eleştirisi

Ödemiş Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulkadir Karaerkek, beraberinde AK Parti Teşkilat Başkanı Mutlu Tez ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in 500 gününü değerlendirdi.

Ödemiş Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulkadir Karaerkek, beraberinde AK Parti Teşkilat Başkanı Mutlu Tez ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in 500 gününü değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulkadir Karaerkek, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in 500 gününü değerlendirdiği bir toplantı düzenledi. AK Parti Teşkilat Başkanı Mutlu Tez ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Karaerkek, Ödemiş Belediyesi gelir kalemlerinin yapılan satışlarla vatandaşın üzerine yüklendiğini öne sürdü.

Karaerkek, gelir kalemlerinin artmasına rağmen belediyenin 28 milyon TL borçlandığını vurgulayarak, "Ödemiş Belediyesi geride bıraktığımız 500 günlük süreçte AK Parti grubunun muhalefetine rağmen yaklaşık 12 milyon TL tutarında taşınmaz satışı yapmıştır. Başkan köyde bulunan taşınmazları satmayacağını ve köylülerin kullanımına bırakacağını söylemesine rağmen sözünü tutmamış, Ödemiş'e ileriye dönük ciddi gelir getirecek taşınmazları satmıştır. Üstelik bu husustaki komisyon kararına da uymamıştır. Yaklaşık 9 milyon TL'lik kredi çekilmiş, yasal bir zorunluluk olmamasına ve geçmiş dönemde alınmamasına karşın vatandaşların üzerine külfet olarak ve 5 yıl geriye dönük olarak yol harcamalarına katılım payı alınmıştır. Sayın başkan her fırsatta geçmiş dönemdeki borçlara atıfta bulunmasına rağmen geçmiş dönemle mukayese edildiğinde gün bazında hesaplandığında daha fazla borçlanmasına ve gelir kalemlerini arttırmasına karşın hizmet anlamında Ödemiş'e hiçbir şey kazandıramamıştır" dedi.

"Yapılan hizmet ve borçlanma miktarı mukayese edildiğinde fark ortadır"

Bir önceki dönemde ilçede birçok hizmet yapıldığını ve birçok eser kazandırıldığını kaydeden Grup Başkan Vekili Abdulkadir Karaerkek, "Eleştirdiği geçmiş dönemde; Aktaş ve Rahmanlar barajlarından tutunda; organize sanayi bölgesi, çağrı merkezi, ilçeye doğal gaz getirilmesi, yeni belediye hizmet binası, yol yapım çalışmaları, mahallelere park ve oyun alanlarını yapılması gençlik merkezi gibi daha bir hizmet yapılırken bu dönemde ise sadece Bozdağ Kemer yolunun ilk etap çalışması tamamlanmıştır. Yapılan hizmet ve borçlanma miktarı mukayese edildiğinde fark ortadır. Üstelik sayın başkan ekonomisinin bozuk olduğunu iddia ettiği belediyeye afaki bedelde ses ve ışık sistemi almış, bedelin doğrudan temin sınırının üstünde olmasına karşın hangi usulde ve kimlerden ne kadar teklif alındığı hususundaki soruları yanıtsız bırakmıştır. Başkan araç kiralama hususunda belediyeyi yaklaşık 750 bin TL tasarruf ettirdiğini iddia etmişse de geçmiş dönemde kiralanan araçların sayısı, cinsi ve niteliği mukayese edildiğinde bunun doğru olmadığı anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Belediyenin iflasa sürüklenmemesi için doğru bir ekonomik planlama şarttır"

Devletin pandemi dolayısıyla vatandaşa kolaylık ve imkan tanıdığını aktaran Karaerkek, Ödemiş Belediyesinin bu süreçte vatandaşı yalnız bıraktığını ileri sürdü ve şöyle devam etti:

"Ayrıca pandemi sürecinde devletimiz vatandaşların borcunu ödeme konusunda kolaylıklar sağlamasına ve maddi anlamda katkıda bulunmasına karşın, Ödemiş Belediyesi vatandaşlarımıza ilan reklam vergisi çevre temizlik vergisi gibi alacak kalemlerine ilişkin olarak ödeme emri göndermiş ve bu süreçte ne kadar halkın yanında olduğunu göstermiştir. Sayın başkan görev süresini tamamlama gayesinden ziyade Ödemiş'e hizmet anlayışı içerisinde olmalıdır. Bu şekilde devam ederse belediyenin 5 yıllık sürecin sonunda 200 milyonun çok üzerinde borcu olacağı, işçi ve memur maaşlarını ödeyemeyeceği aşikardır. Belediyenin iflasa sürüklenmemesi için doğru bir ekonomik planlama şarttır. Eğlence ve sosyal faaliyetten ziyade Ödemiş'e kalıcı hizmetler yapılması gerekmektedir. Bizde AK Parti olarak taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı