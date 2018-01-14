AK Parti'den Köy Ziyareti

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve İl Başkanı Muhammed Dara Akar ve Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can, ilçeye bağlı kaldırım köyünü ziyaret etti.

Köyün camisinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Partililer, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Misafirperverliklerinden dolayı köylülere vatandaşlara teşekkür eden İl Başkanı Akar, AK Parti olarak her zaman sahada ve vatandaşlarla içi içe olma geleneklerini devam ettirdiklerini söyledi. Kaldırım köyüne gelerek buradaki vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduklarını ifade eden Akar, "Köylerdeki yapılan yatırımlar ve sorunları hakkında konuştuk. Sorunları yerinde görmek ve el birliğiyle çözüm üretmek düşüncesiyle yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve başarıya ulaştırdığı projelerin halkımız tarafından takdirle karşılandığını bir kez daha görmek bizleri çalışmalarımızda daha çok motive ediyor. Bu ziyaretlerimiz gerek köylerde olsun gerekse mahallelerde devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR