Erdoğan'dan, istifa etmek istediğini söyleyen Atalay'a cevap: Siz bilirsiniz

29.08.2019 15:44

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmede partiden istifa etmek istediğini söyleyen eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay'a "Siz bilirsiniz" yanıtını verdi.

Abdulkadir Selvi, "Yeni partiler cephesinde ilginç şeyler yaşanıyor" başlık yazısında AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Beşir Atalay ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Selvi, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluş çalışmalarını yürüten eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, yeni parti kurma çalışmalarında görev aldığı için istifasını sunduğu söyleniyor. Erdoğan'ın da Atalay'a 'Siz bilirsiniz' diye karşılık verdiği ifade ediliyor."

Beşir Atalay

AK PARTİ'DEKİ İSTİFALAR VE İDDİALAR

Ali Babacan, Ali Babacan, 8 Temmuz'da kurucusu olduğu AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etmişti. Ali Babacan, yeni parti kuracağını da 8 Ağustos'ta resmen duyurmuştu.

Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği yaptığı AK Parti'den istifa etti. Ergin yaptığı açıklamada "Sayın Babacan'dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. Yargıtay'ın internet sitesine girerek 'parti üyeliğinden çıkma' butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık" ifadelerini kullandı.

Eski bakanlardan Hüseyin Çelik'in de istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaların ardından açıklama yapan Çelik "Şu an için partimdeyim" dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Abdullah Başcı'nın da partiden istifa ettiği öne sürüldü. Başcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "AK Parti'den istifa ettiğim yönünde yapılan haberler asılsızdır. İstifa kararı alacak olursam kendim kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.