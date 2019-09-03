AK Parti'den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün kimdir?

03.09.2019 09:23

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Sefer Üstün ve 3 diğer isim, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 'AK Parti İç Tüzüğüne aykırı söz ve davranışta bulundukları' gerekçesiyle ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayhan Sefer Üstün aslen nereli? Ayhan Sefer Üstün görevi, hayatı haberimizde…

AYHAN SEFER ÜSTÜN KİMDİR?

Üstün, 21 Ağustos 1970'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yapan Sefer Üstün; İlim Yayma Cemiyeti, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve AK PARTİ Sakarya Merkez İlçe Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

AK PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ayhan Sefer Üstün, 22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. AK PARTİ İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Orta düzeyde Almanca bilen Üstün, evli ve 3 çocuk babasıdır.