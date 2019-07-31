AK Parti'den halk günü toplantıları

AK Parti Karabük milletvekilleri ve il yönetimi halk toplantılarına başladı.

İl Başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetimi katıldı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Altınöz, halk günü toplantısının önümüzdeki dönemlerde de süreceğini söyledi.

Vatandaşlarla vekilleri sık sık buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Altınöz, toplantıdan halkın da memnun olduğunu belirtti.

Mahalle ve esnaf ziyaretleri

AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, il merkezine bağlı Kılavuzlar Mahallesi ve Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü ile tarihi bölgedeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen AK Parti heyeti, Karabük'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Mahalle ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen AK Parti İl Başkanı Altınöz, "Biz seçimden seçime değil her zaman milletimizin içindeyiz." dedi.

Ziyaretlerde, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Karabük Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

Kaynak: AA