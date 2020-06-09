AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
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AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi'nin kabul edilmemesi sonrası yaşanan polemikle ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.

09.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:41

İYİ Parti grubu ibadete açılması planlanan Ayasofya için araştırma önergesi verdi. Söz alan Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın Danıştay kararı beklenmeden açılacak bir yer olduğunu, Danıştay kararıyla açılacak bir olmadığını söyledi.

Ağıralioğlu, "Ayasofya İstanbul'un fethinin kılıç hakkıdır, İstanbul'u Danıştay mı fethetti? Ayasofya'nın açılacağı günü abdestimiz ile bekleyeceğiz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önerge üzerine söz alarak Ayasofya meselesinin ağızlara sakız edilmemesi gerektiğini belirtti. Öztrak, "Bu önerge ile yetkinin kimse olduğunu göreceğiz. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ibadete açılabilir" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi.

Mehmet Muş'un yaptığı açıklama şöyle: "TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak"

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fetih suresi okundu, dualar edildi. Ardından "Ayasofya ibadete açılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son söz için yargıyı işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" dedi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Danıştay'da Ayasofya'nın camii olarak kullanımıyla ilgili bir kez daha başvuru yaptı. Dilekçede; Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi.

AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti

Güncel Manşet

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