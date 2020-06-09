AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi'nin kabul edilmemesi sonrası yaşanan polemikle ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti grubu ibadete açılması planlanan Ayasofya için araştırma önergesi verdi. Söz alan Yavuz Ağıralioğlu, Ayasofya'nın Danıştay kararı beklenmeden açılacak bir yer olduğunu, Danıştay kararıyla açılacak bir olmadığını söyledi.

Ağıralioğlu, "Ayasofya İstanbul'un fethinin kılıç hakkıdır, İstanbul'u Danıştay mı fethetti? Ayasofya'nın açılacağı günü abdestimiz ile bekleyeceğiz" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise önerge üzerine söz alarak Ayasofya meselesinin ağızlara sakız edilmemesi gerektiğini belirtti. Öztrak, "Bu önerge ile yetkinin kimse olduğunu göreceğiz. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ibadete açılabilir" ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ'DA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi.

Mehmet Muş'un yaptığı açıklama şöyle: "TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak"