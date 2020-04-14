AK Parti'den 200 aileye gıda yardımı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti tarafından 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti tarafından 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan öncülüğünde belirlenen 200 aileye, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş tarafından yardım paketleri teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, genel merkezin talimatları doğrultusunda ve İlçe Başkanı Fatih Arslan'ın öncülüğünde bütün vazife ve görevleri en iyi şekilde icra etmeye çalıştıklarını söyledi. Saydaş, belirlenen 200 aileye yardımların teslim edildiğini ve çalışmalarının devam edeceğini belitti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA