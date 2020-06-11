AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
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AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu

Sürpriz bir şekilde AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, Perinçek grubunun hükümeti yönettiğini söylemesine rağmen AK Parti'ye yakın kanallarda itibar gördüğünü belirterek "Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası" ifadelerini kullandı.

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
11.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:01

Geçtiğimiz ay AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevine atanan Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medyada en çok merak edilen soruların başında "Şamil Tayyar AK Parti'deki görevinden neden istifa etti?" gelirken, Tayyar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

GÖNDERMEDE BULUNDU

İstifasının Doğu Perinçek'le ilgili olduğuna ilişkin iddiaları kesin bir dille reddeden Tayyar, "Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok. Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası" ifadelerini kullandı.

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu

"SİYASETİN LİMANI AHLAKTIR"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Tayyar, "Devletin imanı adalet, siyasetin limanı ahlaktır" sözlerine yer verdi.

Politika Manşet

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