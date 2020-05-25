AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
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AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.

25.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:43

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. AK Parti heyeti ile MHP heyeti video konferansla bayramlaştı. (1)

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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