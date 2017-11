AK Parti'de Görev Değişimi

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Sait Başaran'ın istifa etmesinin ardından, AK Parti İlçe Başkanlığına Gençlik Kolları Başkanı Erkan Seyhan atandı.



Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslimde konuşan Başaran, 2014 yılında göreve geldiğini anımsattı.



"Bu işler çok zor işler, ağır bir sorumluluk, bir ilçenin, bir iktidar partisinin, bir hükümetin buradaki temsilcisi olmak çok zor, biz elimizden gelen her şeyi yaptık." diyen Başaran, şöyle devam etti:



"Partimizde böyle bir gelenek vardır, bizden sonrakilere daha ileriye götürmesi için temennilerde bulunuruz. Her zaman teşkilat tek kişilik değildir tüzel kişiliktir, partiyi temsil eder ve herkes teşkilat için çalışır. Hiç kimse teşkilatına küsmeden çalışmalarına iki kat hızıyla devam etsin. 2019 zor olacak, Erkan kardeşimizin arkasında durmamız lazım."



Seyhan ise, 3 senedir siyasete birlikte başladığı, bütün zorluklardan omuz omuza alınlarının akıyla çıktıklarını ifade ettiği Sait Başaran'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek,"Hiçbir şüpheniz olmasın. Başkanımızın bu başarılı çalışmalarından sonra devraldığımız bu bayrağı daha güzel başarılara ulaştıracağız. Bu teşkilat hepimizin, teşkilatımız her zaman sizlerin emrindedir." şeklinde konuştu.



Yapılan görevlendirmenin ardından AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Kongresinin 4 Aralık Pazartesi günü saat 14.30'da Şereflikoçhisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.