AK Parti'de Görev Bölümü Yapıldı

AK Parti Ordu İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığına Selahattin Aydın, Teşkilat Başkanlığına Muhittin Konca, Seçim İşleri Başkanlığına Abdurrahman Karagöz, Tanıtım ve Medya Başkanlığına Serkan Danış, Ekonomik İşler Başkanlığına Talat Şensoy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına Kemal Cebeci, Mali ve İdari İşler Başkanlığına Özlem Yıldırım Ercan, AR-GE Başkanlığına Fatih Aktaş, İnsan Hakları Başkanlığına Ali Yekta Poyraz, Çevre Şehir ve Kültür İşleri Başkanlığına Eyüp Çalış, Sekreterliğe ise Naime Bektaş getirildi. - ORDU

Kaynak: İHA