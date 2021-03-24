AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra hakkında çeşitli iddialar çıkan Berat Albayrak'ın AK Parti yönetiminde olacağı öngörülüyordu. Bugün AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde MKYK adayları belli oldu. Oy pusulasında partinin üst düzey yönetiminde yer alacağı öne sürülen Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Binali Yıldırım kendisine listede yer bulurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın MKYK'de olmaması dikkat çeken başka bir detay oldu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan kongresinde partililere ve vatandaşlara seslendi. Partinin üst kademesinde değişiklik yaşanacağı iddia edilirken, 50 kişilik MKYK üye sayısı 75'e yükseltildi.

BERAT ALBAYRAK LİSTEDE YER ALMADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra partinin üst düzey yönetimine getirileceği konuşulan Berat Albayrak'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Albayrak açıklanan MKYK listesinde yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'deki konuşmasının ardından MKYK üyeleriyle ilk toplantıyı yapacaklarını belirtti.

MAHİR ÜNAL DA LİSTEDE YOK

AK Parti'nin kurucularından olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım MKYK listesinde kendisine yer buldu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın listede yer almaması dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Yaşanan bu gelişme Ünal'ın farklı bir göreve getirileceği iddialarını da birlikte getirdi.