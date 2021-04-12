AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: "Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız"
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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: "Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: 'Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacaklarını açıkladı.

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AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacaklarını açıkladı.

Sungurlu ilçesine ziyaret eden milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Güreş Eğitim Merkezi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer'den bilgi aldı.

Sungurlu'nun ata sporu güreşte iyi bir yerde olduğunu dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Sungurlu halkına ve sporculara verdikleri sözü tutarak ilçeye güreş eğitim merkezi ve yüzme havuzu kazandıracaklarını belirtti.

Gençleri spora teşvik edilmesi noktasında için bu tür tesislerin önemine dikkat çeken Ceylan, "Gençlerimizi spora teşvik edilmeli. Gençlerimizle hedeflerimize gideceğiz. Burada daha çok sporcular yetiştireceğiz. Sungurlu bizim için önemli ve göz bebeğimiz. Sungurluda yaşayan kardeşlerimizin yaşam standını daha yukarıya çıkartacağız" dedi.

İncelemenin ardından Mahmut Atalay Spor Salonu'nu ziyaret eden Milletvekili Ceylan, spor sonunda polislik sınavına hazırlanan gençlerle bir süre sohbet etti.

Ceylan daha sonra beraberindeki heyetle Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Behiç Akkaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada yapımı ilçeye yapılması planlanan Kırankışla Barajı için ile ilgili açıklama da bulunan Ceylan, "Kırankışla barajında yaşanan hukuki süreç çalışmalarda gecikmeye neden oldu. Bu süreç olmasaydı barajı şimdiye kadar bitirirdik. Maalesef böyle bir süreç yaşadık. Buda orada yaşayan kardeşlerimizin takdiri. Genel müdürle görüştüm. İlk etapta 5 milyon TL gibi bir ödenek gönderilecek. Zaten şu anda şantiye kurulacakmış. Biran önce orada suyun tutması lazım. Önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Allah nasip ederse Sungurlu'da sulanabilir arazinin hemen hemen yüzde 80'ini suyla buluşturacağız. Şu anda Çorum'daki ilk gündemimiz tarımda Sungurlu'nun yüzde 80'inin suyla buluşturmak" ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Ceylan'a İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da eşlik etti. - ÇORUM

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: 'Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız'
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: 'Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız'
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ceylan: 'Sungurlu'ya Güreş Eğitim Merkezi ve yüzme havuzu yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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