AK Parti, çoklu baro sistemine geçişin FETÖ projesi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çoklu baro sistemini mümkün kılan kanun teklifinin FETÖ projesi olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, o teklifin FETÖ'cü bir dernek tarafından hazırlandığını ve tüm baroları lağvetmeyi planladığını, kendi tekliflerinin ise böyle olmadığını ifade etti; "Hadi oradan" dedi.

Kamuoyunda sıkça tartışılan ve çoklu baro sistemine geçişi mümkün kılan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Görüşmeler öncesinde eleştirilere cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu teklifin FETÖ'nün projesi olduğu yönündeki iddialara "Hadi oradan. Zerre alakası yok" diye yanıt verdi.

"FETÖ'NÜN HAZIRLIĞI TÜM BAROLARI İSTİSNASIZ KAPATIYOR"

Turan, şunları söyledi: "Bir diğer ağır eleştiri bu kanunda FETÖ'nün ruhu varmış. 'Hadi oradan' diyorum. Bunu araştırdık. Bundan 15 yıl önce FETÖ'den dolayı kapatılan bir dernek bir akademik çalışma yapmış, bunu tüm Türkiye kamuoyuyla paylaşmış. Bir kanun teklifi hazırlamış. O kanun teklifiyle güya bizim kanun teklifimizi bağdaştırıyorlarmış. Baktığımızda zerre alakası yok. O teklif; mevcut tüm baroları istisnasız kapatıyor, bütün gayrimenkullerine el koyup bakanlığa veriyor ve sonra çok sayıda küçük büyük baro kurulmasına izin veriyor. Bizim kanunumuzda kapatılan bir baro var mı? El konulan bir gayrimenkul var mı? Nasıl bir ağır ithamdır bu? Ne kadar ucuz bir ithamdır bu? O yüzden bu ithamın da haksız olduğunu ifade etmek istiyorum. "

AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

"REFORM NİTELİĞİNDE BİR DÜZENLEME"

"Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz.

"BARO BAŞKANLARINA SORULMADIĞI İDDİASI KÜLLİYEN YALAN"

Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası külliyen yalan.

AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan

"PKK, FETÖ BARO KURARSA KURSUN ARKADAŞ"

Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK; FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek.

"BAROLARIN BÖLÜNMESİNDE ZORUNLULUK OLMAYACAK"

Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak.

"ELEŞTİRİSİ OLANLARI DİNLEMEYE HAZIRIZ"

Umarım, görüşmeler makul süre içerisinde gerginlikten uzak komisyondaki gibi konuşacağı zemin olur. Süreleri aşan gerginlik yapan kim varsa cevabını alacaktır. Ama kanunla ilgili eleştirisi olanları dinlemeye hazırız."