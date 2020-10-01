AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik korona virüse yakalandı
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AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik korona virüse yakalandı

01.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:20
AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik korona virüse yakalandı

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abduldakir Çelik, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abduldakir Çelik, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, vücudunda ağrı hissetmesi sonrasında Çankırı Özel Karatekin Hastanesine yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Çelik yaptığı açıklamada, "Dün vücut ağrım vardı, biraz ondan dolayı tedbir amaçlı Covid-19 testi yapıldı. Testim pozitif çıktı. Şu anda evdeyim, karantina sürecimi evde geçireceğim. Herkes mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalı, temizliğine dikkat etmeli. Korona virüse karşı alınan tedbir kurallarımıza riayet edelim. Bana bir şey olmaz demeyelim kesinlikle. Tedbirlerimizi mutlaka alalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Vatandaşlarımız bu konuda daha hassas olurlarsa bu süreci atlatarak normal hayatımıza dönmeye başlarız. Bu süreçte vatandaşımızın kurallara uymalarına bağlı. Elimizden geldiğinde maske ve dezenfektan kullanımını ihmal etmeyelim" dedi. - ÇANKIRI

AK Parti Çankırı İl Başkanı Çelik korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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