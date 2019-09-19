AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Yıldız'a bu ziyaret esnasında; AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Tahsin Gödek, İsmail Yılmaz ve Naim Makas da eşlik etti. - ÇANAKKALE