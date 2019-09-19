AK Parti Çanakkale teşkilatından Orman Bölge Müdürü Demirci'ye ziyaret

19.09.2019 17:05

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Çanakkale Orman Bölge Müdürü olarak atanan Enver Demirci'yi makamında ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.



Başkan Yıldız'a bu ziyaret esnasında; AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Şahin, Saime Aydoğan, Tahsin Gödek, İsmail Yılmaz ve Naim Makas da eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA