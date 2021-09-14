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AK Parti Büyükşehir Meclis Grubu, Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
AK Parti Büyükşehir Meclis Grubu, Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis AK Parti Grubu, 2019 ve 2020 yıllarındaki bazı usulsüzlük, eksiklikler iddiasıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Ak Parti Grubu, 2019 ve 2020 yıllarındaki bazı usulsüzlük, eksiklikler iddiasıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Üyesi Mehmet Saruhan, Hatay Adliyesi önündeki basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"2019 yılı Sayıştay raporu ve 2020 büyükşehir belediyesi denetim raporu için gereğinin yapılması meclis başkanlığına başvuruda bulunmuştuk. Bunun gereğinin yapılmasını talep etmiştik. Denetim raporunu 31 Mart itibariyle meclis başkanlığına teslim etmemize rağmen aradan geçen 5 aylık süre içerisinde büyükşehir belediye başkanı tarafından sorunlarla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığı için bizde yapmış olduğumuz çalışmaların gereği olarak, hazırladığımız raporda belirttiğimiz eksik hususların, noksanlıkların, suiistimallerin gereğinin yapılmasıyla ilgili olarak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız bu suç duyurusunda 2019 yılı Sayıştay raporunda belirtilen eksikliklerin ve noksanlıkların gereğinin yapılması ve yine 2020 yılı denetim raporunda belirtilen usulsüzlükler, eksiklikler, noksanlıklarla ilgili olarak sorumlu kişiler hakkında soruşturma yapılması ve cezalandırılmalarıyla ilgili suç duyurusu yer alıyor."

Saruhan, mahkemeden çıkacak her sonucu saygıyla karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

Basın açıklamasında Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Üyesi Ramazan Alparslan ve AK Parti Hatay İl Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel de bulundu.

AK Parti Büyükşehir Meclis Grubu, Hatay Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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