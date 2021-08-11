Bucak'ta orman yangını (6)
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Bucak'ta orman yangını (6)

Bucak'ta orman yangını (6)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Güncel

'BUCAK'TA 13 EV YANDI'Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

'BUCAK'TA 13 EV YANDI'

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınarı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle Kocaeliler Beldesi'nin Gökalan ve Çınar mahallesi, Karaseki köyünün Özkaraseki bölümü ile Kargı köyü ve Çobanpınarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edilen yangın bölgesine Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de geldi.Çobanpınarı köyü yakınında kriz merkezi oluşturulduğunu belirten AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, yangının devam etmesi halinde gece görüşlü helikopterin de müdahalede bulunacağını kaydetti. Uğur, Sarıdere Mahallesi'nde 3, Özkaraseki Mahallesi'nde 10 evin yandığını belirterek, "Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Helikopterler ve uçaklar sürekli barajımızdan su alıyor. Burdur'dan, Bucak'tan ve çevre illerden madenciler ve vatandaşlar iş makineleri ve su tankerleri gönderdi" dedi.


Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)
Bucak'ta orman yangını (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar

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