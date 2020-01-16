AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı
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AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı

AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.

16.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:56
AK Parti Bulanık İlçe Başkanlığına Bulut atandı

İlçe Başkanlığına Resul Bulut atandı.


Geçtiğimiz ay istifası alınan AK Parti Bulanık İlçe Başkanı 'tan boşalan koltuğa, Resul Bulut atandı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmelerin ardından bugün itibariyle yeni ilçe başkanı Resul Bulut oldu. Yeni başkan Bulut, atamasının tüm Bulanık'a hayırlı olması temennisinde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA
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