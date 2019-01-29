AK Parti Bulanık Belediye Başkan Adayı Aral, Gençlerle Buluştu

AK Parti Bulanık Belediye Başkan adayı Cahit Aral, gençlerle bir araya geldi.

Bulanık Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda Aral, yapılmakta olan ve yapılacak projeler hakkında gençleri bilgilendirerek, fikir alışverişinde bulundu.

Gençlerin sıkıntılarını dinleyen Aral, istişare toplantılarının düzenli olarak yapılacağını söyledi.

Bulanık'a en güzel hizmeti getirmeye çalıştıklarını ve bunu da toplumun en dinamik yapısını oluşturan gençlerle yapacaklarını kaydeden Aral, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz kayyum ile Bulanık'ta bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdi. Bu da çok hızlı şekilde hissediliyor. Bölgemizde vatandaşımızın ihtiyacına yönelik başta altyapı ve içme suyu olmak üzere parklarımız, kaldırım, yol çalışmalarımız ve diğer projelerimiz birer birer hayata geçti."

Bulanık'a hizmet etmeyi, iktidarın ve devlettin bütün imkanlarını gençlere sunmayı amaçladığını belirten Aral, "Gençlerin sesi olmaya geldim. Sizden bir farkım yok. Gençleri spora yönlendireceğim. Kahve köşelerinde okey oynayacak genç bırakmayacağım." dedi.

Kaynak: AA