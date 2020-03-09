AK Parti Bulanık 7. Olağan Kongresi yapıldı AK Parti Bulanık 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Resul Bulut seçildi.

AK Parti Bulanık 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Resul Bulut seçildi.

Bulanık Spor Salonunda yapılan kongrede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentteki projeler hakkında bilgi vererek, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Bulanık'ın kentin en büyük ilçesi olduğuna işaret eden Şimşek, "Burada kent meydanı ve hükümet konağı yapacağız, adliye sarayının temelini atacağız. Bulanık ilçe müzesi yapılacak. Alt yapı son aşamalarına geldi. Biz size hizmet etmeye devam edeceğiz. Bulanık ilçesine 1-2 yıl içinde çok büyük yatırımlar yapacağız. Bunların müjdesini veriyorum. Tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Ardından iki adayın yarıştığı kongrede, 369 delegeden 273'ünün oyunu alan Resul Bulut başkan seçildi.

Diğer aday Kemal gündüz de 93 oy aldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Kongreye, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Sami Mallı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, AK Parti İl Başkanı Rahmettullah Yaktı, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA