AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Türkiye'nin 2002'den bu yana geldiği noktayı daha ileriye taşımak zorunda olduklarını belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda, AK Parti bu ülkede hayal edilemeyen şeyleri başardı." dedi.

Kaya, partisinin Gaziantep il teşkilatına başvuru yapan milletvekili aday adayları için bir restoranda düzenlenen temayül yoklamasının açılışında yaptığı konuşmada, göreve talip olan 144 aday adayının bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.

Temayül yoklamasıyla, yaklaşan seçimlerde, Türkiye'nin yeni bir sisteme geçişiyle alakalı bir dönemde, hangi ekiple yola çıkılacağının ön çalışmasının yapıldığını anlatan Kaya, 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir destan yazarak, Türkiye'nin yeniden dirilişine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Herkesin seçim öncesinde, sürecinde ve sonrasında "Cumhur İttifakı"na yakışacak, güçlendirecek çabalar içerisinde olması gerektiğine işaret eden Kaya, "Türkiye'nin 2002'den bu yana geldiği noktayı daha ileriye taşımak zorundayız. Geriye dönüp baktığımızda AK Parti bu ülkede hayal edilmeyen şeyleri başardı.Hastanelerden cenazelerimizi almaya gittiğimizde senet imzaladığımız günlerden bugünlere ulaştık. Şimdi daha iyi noktaya gelmek istiyoruz. Geriye bakarsak inanılmazı başardık. Ama daha yolun başında bile değiliz." ifadelerini kullandı.

"İlla benim aday olmam gerekir' diyen varsa evlerine gitsinler"

Kaya, ülke olarak yapacakları çok şey olduğunu vurgulayarak, aday adaylarına şöyle seslendi:

"Sizlerden istirhamım şu, Gaziantep'te 144 adayı tespit etme şansımız yok. 14 adayımızı belirleyip onları parlamentoya göndermek için çalışacağız. Eğer bunu taşıyabilecek, kaldıracak gücümüz yoksa, 'Ben bunu kaldıramam. İlla benim aday olmam gerekir' diyen arkadaşımız varsa evlerine gitsinler, dinlensinler. Bunu yaparlarsa bize daha çok hizmet ederler. Ama 'Kim seçilirse seçilsin, ben onunla birlikte 24 Haziran'a kadar değil 2023'e kadar koşmaya varım' diyorsanız, onlar gerçekten dava adamıdır. Onlara teşekkür ediyorum."

24 Haziran seçimlerinin bir başka özelliği daha bulunduğuna değinen Kaya, Türkiye'deki bin 398 belediyeden 884'ünün AK Parti'li olduğunu, bu nedenle yerel seçimlerin de büyük önem taşıdığını bildirdi.

Kaya, "Tahmin ediyorum eylül-ekim gibi temayüllere başlar, kasım-aralık aylarında da adayları ilan etmeye başlarız. Burada iki seçim bir arada olacaktır. Özellikle belediye başkanları ve belediye meclis üyelerimizden de istirhamım bugünleri iyi değerlendirelim. Bugünkü birliğimiz bundan sonra da daim olsun. 24 Haziran seçimlerinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Birilerini kayırmak kimsenin hakkı da değil, haddi de değil"

Dün gece liste yapıldığına dair telefon aldığını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar ve delegeler, hepinize söylüyorum, böyle bir yanlışa düşeniniz olursa merak etmeyin bizim geçmediğimiz feleğin çemberi kalmadı. Onları görür ve gereğini yaparız. İstirhamım şu, 144 aday adayımızın değerlendirmesini yapmak genel merkezimize aittir. Bu ne bir ilçe başkanına ne de bir başka arkadaşımıza ait olan bir şey değildir. Genel merkezimizin yapacağı değerlendirmenin önüne geçerek birilerini kayırmak, birilerini ötekileştirmek kimsenin hakkı da değil, haddi de değil. Onun için 144 arkadaşımız da bizim için milletvekilimiz ve adayımızdır. Sizlerden istirhamım şehri en güzel temsil edecek, liyakat noktasında şehrimizi en iyi kimin taşıyacağını düşünüyorsanız ona oy verin."

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar da Gaziantep'te yeni dönemde 14 milletvekili seçileceğini vurgulayarak, 144 aday adayı için bin 600'den fazla teşkilat mensubunun oy kullanacağını kaydetti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ise kim aday olursa olsun, göreve talip olan herkesin adaylar için ortaklaşa çalışacağını belirtti.

Konuşmalarının ardından temayül yoklamasına geçildi.